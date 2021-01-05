銅芯口罩項目燒2.8億公帑　惟安全成疑鮮有市民佩戴

新冠肺炎肆虐多時，港府去年斥資8億港元，兩度向全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，但就屢被批評質素不佳，安全效能成疑，街頭鮮見市民佩戴。創新及科技局今（5日）向立法會提交有關計劃的獨立核數師報告，截至上月30日，政府已透過不同途徑派發約1,032萬個口罩，尚餘47萬個庫存，涉及總開支約2.8億港元，每個口罩涉及開支約26港元。

創科局指出，去年兩度經香港郵政向全民派遞約689萬個口罩；經全港郵政局領取涉及79萬個口罩；經幼稚園、小學及中學派發則涉及167萬個。另外，當局亦曾透過社福機構服務點、住宿院舍、領事館、少數族裔團體等派發77萬個口罩。

至於開支方面，設備、口罩原材料和生產費用合共涉及約1.8億港元；而非生產開支，包括存倉、物流及測試等費用則涉及8,823萬港元。連同開發網上登記系統等其他開支，項目總開支約為2.8億港元。該局指出，當中約1億港元開支由內部資源承擔，「防疫抗疫基金」則承擔其餘約1.8億港元，已安排歸還約6.2億港元予基金。