郵政電子報關系統甩轆　報足4小時始成功　市民斥搵笨

香港郵政終極「甩轆」，電子報關系統壞足半日，市民無法寄件心急如焚！香港郵政在宣傳不足情況下，本月1日起突規定投寄非文件類郵件到指定32個目的地時，必須在「郵件清關易」網上平台提交報關資料。措施實行僅5天即出事，有市民到郵政局投寄貨品時才知道要電子報關，惟系統疑似失靈，反覆嘗試近4小時才成功報關，狠批郵政系統廢，猶如「搵人笨」。

香港郵政於2019年6月起要求寄往美國的非文件類郵件，需事前電子報關，有關措施今年1月1日起擴寬至內地、英國、瑞士、巴西及27個歐盟成員國。市民如欲郵寄物件到上述國家或地區，須事前在網上使用香港郵政的電子報關系統，不能只到郵政局填寫實體報關單。

市民陳小姐向東網表示，今日(5日)下午約1時，到附近郵政局欲寄貨品回內地時，才得悉電子報關措施，故用自己手機在現場掃描報關的二維碼，惟卻顯示系統未能提供服務。她其後再用郵政局提供的iPad平板電腦，結果仍然未能成功，遂向職員求助，職員再三嘗試後，發現仍未能報關，僅稱「可能系統同一時間太多人用」。

她指出，現場亦有外傭遇到相同問題，已把貨品包裝妥當，卻因電子報關問題未能寄出。陳其後返回住所再試，反覆嘗試3、4小時，期間不斷顯示「服務暫停，請稍後再試」等提示，至下午約4時40分左右才成功登陸系統並報關。

陳指對事件感憤怒，認為郵政本來宣傳已不足，系統又問題多多，狠批「未整好就唔好出啦」。她續稱，明白政府推行電子化需要，惟報關過程中需要填寫大量資料，除寄件人及收件人的個人資料及地址外，更要寫所寄物品種類數目價值，電子報關過程歷時較長，擔心不擅使用電子產品的長者，在報關過程中會遇到困難，更質疑郵政想節省工作才推出有關措施，「究竟係想方便市民定方便郵政自己？」

東網正向香港郵政查詢事件。