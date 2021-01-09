政Whats噏：明報副刊專欄驚現藏頭詩　斥「國安法可恥」

《港區國安法》已經實施大半年，但反中亂港人士仍然死心不息、藏頭露尾。有網民發現昨日(8日)明報副刊一篇專欄內容批評《港區國安法》，原來仲係一首藏頭詩，寫上「國安法可恥、釋放政治犯」。有時事評論員批評，有關人士利用傳媒宣傳無理嘅個人理念，而明報亦無盡責審核內容。

該專欄以「要麼你就拉埋我」為題，講到香港已經唔存在民主，又形容喺現今嘅政治亂世當中，只可以靠自己，但大家都好容易會犯禁犯法咁話喎。原來專欄的作家將稿件寫成一篇藏頭詩，竟然寫有「國安法可恥、釋放政治犯」。

時事評論員陳雲生直斥相關人士藏頭露尾，世界上每個國家都有國安法，最終目的都係為咗保衞國家安全，與其話國安法可恥，不如話有關人士「無腦」，已經有自己嘅一套既定立場。陳話，有關人士利用傳媒宣傳無理嘅個人理念非常唔要得，但係明報竟然配合有關人士登出稿件，令人覺得驚奇。陳話，首詩「橫睇掂睇」都清楚睇到投稿人嘅意圖，質疑明報編輯無理由睇唔到，若然真係涉及人為疏忽，促請盡快公開交代喎。