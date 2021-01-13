立法會通過以Zoom召開部分會議　議員關注網絡安全問題

受疫情影響，立法會早前建議透過視像會議程式Zoom召開非正式會議，議事規則委員會通過在立法會事務委員會及法案委員會上使用Zoom開會，並於今午(13日)立法會上在34票贊成、1票反對、1票棄權下獲通過，熱血公民鄭松泰反對、醫學界陳沛然棄權。根據有關動議，立法會事務委員會、法案委員會及小組委員會由即時起至9月30日，在疫情期間可用Zoom召開會議。議員普遍不反對使用Zoom開會，但有議員關注網絡安全事宜。

議員謝偉銓則表示，雖然立法會有部分委員會早已試用Zoom，但關注部分網絡問題，例如議員身份認證。他表示，過往在立法會曾發生議員搶電話、文件、掟臭彈、打保安等等，關注若立法會通過以Zoom召開部分會議 議員關注網絡安全問題，會否出現有黑客入侵，將議員改頭換面、換第二把聲音、令贊成變為反對等干擾會議的情況出現，希望議員能尊重開會質素。議員陳沛然亦同樣關注網絡安全問題，提及Zoom過往的安全問題，包括密碼洩露、綑綁惡意軟件的安裝程序，期間曾引用歌曲《網絡安全隱患》部分歌詞。

鄭松泰表明反對，認為形式和傳統是有意義，反問在清明節時會否以視像形式裝香，質疑政府是否明白社會如何運作。他指用Zoom開會要借用助理電腦，又指遙距會議雖然可在網上直播，但公眾仍有權發表意見，擔心在進行遙距會議時，公眾未能如像公聽會方式參與會議，建議秘書處應有行政配套能讓公眾參與會議，彌補讓市民發表意見的機會。但議員梁美芬認為，為生命安全的情況下，即使不懂得用Zoom也需要因為要適應而使用。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，秘書處會不斷改善投票安排等行政事宜，強調並非改變立法會的性質，而是純粹因應疫情使用。他又指現階段為了避免法律爭議，不會以Zoom召開立法會、內務委員會和財務委員會會議。至於公眾諮詢方面，他歡迎以書面和電子方式提交意見。