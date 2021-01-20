大圍富嘉花園大量單位「被二按」　土地註冊處承認紀錄出錯

沙田大圍富嘉花園大量單位無故「被二按」，其業主立案法團收到求助，及後發現屋苑內有逾800個單位及商舖均被無故加按，因事態嚴重，多名業主報警求助。批出貸款的渣打銀行回覆指，事件起因為土地註冊處紀錄出現問題；土地註冊處亦已承認，其職員早前處理屋苑所有的車位文書連同其註冊摘要時，在輸入過程中出錯，已即時跟進及修正，並對有關業主造成的不便深表歉意，未來會就行政流程作檢視。

富嘉花園業主立案法團近日收到住戶求助，表示收到渣打通知單位被加按，其中法團主席李女士查冊後亦發現，其單位同被加按，而其土地註冊處紀錄，更註有意指整個屋苑均被二按的「PT」，因事態嚴重，她與多名街坊前往警署備案。李坦言，不理解為何出現這些問題，感到相當驚慌。沙田區議員李世鴻批評情況「離譜」，令居民「嚇餐飽」。

渣打銀行回覆指，土地註冊處已證實是處方紀錄出現問題，該處表示已更正紀錄，並提供熱線電話(3105 0000)供查詢。土地註冊處回應時承認出錯，指該處職員在處理大圍富嘉花園所有車位的文書連同其註冊摘要時，誤將詳情同時記入該屋苑其他不受影響約900個單位的土地登記冊上「等待註冊的契約」一欄內，引致其他單位的土地登記冊上「等待註冊的契約」一欄內在2021年1月19日出現有關該兩份文書的記項。

該處續指，有關資料還未註冊，只是短暫顯示於「等待註冊的契約」一欄，而處方昨日(19日)得悉情況後，已即時跟進及修正相關的土地登記冊，有關修正已按機制於今日(20日)早上七時半顯示在土地登記冊上。該處就事件對相關業主造成不便，深表歉意，並指會檢視行政流程，避免同類情況發生。