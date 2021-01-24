疫情致長者無法外出運動　IVE畢業生設計遊戲增運動樂趣

新冠肺炎疫情期間，護老院謝絕探訪，長者亦未能隨意外出。有香港專業教育學院（IVE）學生畢業後創立公司，研發一款VR（虛擬實境）運動系統，只要將感應器放在現有的運動器材上，再連接電腦，長者運動時便可以玩VR遊戲，期望令院舍長者提升運動樂趣。現已有護老院舍採用。

曾俊雄在2005年取得IVE資訊科技學科高級文憑，其公司專門為復康、社會服務及教育機構等開發VR、擴增實境（AR）及混合實境（MR）等技術相關的設備系統。他在2018年

起開發一款名為「SilverMOVE」的VR運動系統，結合VR、物聯網、體感遊戲等技術，令健身運動與遊戲可以結合起來。

院舍或護理中心只需將一個輕巧的感應器安裝在現有的運動器材上，例如單車機、划艇機、跑步機等器材接駁至電腦，便能將器材變為VR遊戲工具，例如進行競賽。透過物聯網技術，系統能實時感應用家踏單車或划艇的速度，繼而連接至電視螢幕遊戲畫面，用家可投入虛擬的遊戲世界。遊戲庫內載有不同3D畫面的遊戲賽道，足不出戶都可以欣賞世界各地的景觀。

曾俊雄表示，該公司開發的系統，同時配有數據資料庫，紀錄用家的表現，將運動過程數據化，方便物理治療師或職業治療師等參考及檢討訓練成果，了解其復康狀況。