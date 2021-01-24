譚榮邦指公務員宣誓如簽婚紙　為雙方行為劃界線

公務員事務局於本月15日向各政策局和部門發出通告，規定現職公務員須在4個星期內簽妥及交回宣誓聲明，以表明其擁護《基本法》和效忠特區政府。有論壇節目今午(24日)就有關話題討論，有退休公務員代表認為新措施只涉及職業道德，而非涉及政治因素，加上自反修例示威起，公務員體系的確發生問題，認為要有所規範；也有工會代表批評違誓界線空泛模糊，擔心新措施會令年輕公務員離心更強，以及日後會被以言入罪。

郵政署前署長譚榮邦認為，在反修例示威期間，有公務員公然在某些論壇上發表反政府言論，反映體制上的確發生問題，認為簽聲名可以規範公務員行為，而大家亦毋須過慮。譚又以「結婚證書」比喻宣誓，指效忠政府是職場的基本特質，如果沒有婚紙亦可以終身廝守，現在只是為雙方的行為劃下界線。

至於公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則相信，公務員日後會非常小心言論，又指違誓後果可能涉及刑責，令公務員擔心。梁認為，公務員的薪酬福利對年輕公務員並非特別吸引，而中層公務員亦獲私人市場青睞，擔心增加掣肘，會減低公務員職位的吸引力。