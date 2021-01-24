按摩業停工逾140天山窮水盡　業界加推5招抗疫冀復業

新冠肺炎疫情肆虐本港1年，多個處所被勒令停業，其中按摩業1年間共停業超過140天，從業員生計大受打擊。按摩業界今(24日)召開記者會，按摩業總會主席周鎮宇表示，將推出「五大抗疫辣招」，如要求顧客使用安心出行及縮短營業時間至12小時等，希望政府能讓按摩業員工生存，形容「乞求」政府讓按摩業立即復業。

周鎮宇表示，按摩業願意在過往的13項抗疫建議外，新加5項抗疫措施，包括要求顧客使用安心出行紀錄，若顧客沒有安裝應用程式，則要填寫健康申報表；按摩院員工需要定期做進行病毒檢測，結果呈陰性才可工作；按摩院只會接受預約，亦會縮短營業時間，由原本牌照許可的22小時，縮減至12小時。周又希望政府在停業決定上不要「一刀切」，應只規定出現感染個案的場所停業。周又形容已有不少按摩院倒閉，消失得無聲無色，相信在農曆新年後倒閉潮會更加嚴重。

批發及零售界議員邵家輝認為，疫情已持續超過1年，政府需要平衡抗疫及經濟發展，不然社會問題可能更趨嚴重。邵指，相關場所停業在疫情初期的確有效，但現時即使停業街道上卻仍是人頭湧湧。他指按摩業自第3波至今並沒出現感染個案，質疑是否需要停業如此長時間，形容業界「唔病死都餓死」。

溫莎水療執行董事黃紅英批評，政府停業安排「話停就停，話開就開」，質疑政府沒有考慮過員工的生計。她表示，每個員工背後都背負整個家庭的生計，強調業界並非要求政府金錢上特別資助，只盼能盡快復工，自力更生。有按摩業資深從業員蔡盛智表示，積蓄已用盡，他不是想申請綜援，只希望能開工。而從事按摩技師超過30年的劉文君亦稱，不但失去收入而家人更患癌，已被銀行追債至「山窮水盡」。