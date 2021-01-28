調查指市民身心靈健康普遍轉差　較多受訪女性有身體毛病

新冠肺炎疫情持續一年，港人生活大受影響，身心靈健康亦轉差。有機構今日(28日)發表2020年身心靈健康問卷調查結果，結果發現市民的身心靈健康普遍較以往差，當中女性較多容易出現身體毛病。該機構建議市民要留意自己的身體狀況及情緒，若有需要，可參加相關的網上課程。

明愛荃灣綜合家庭服務中心(東荃灣)於去年3月至年11月進行身心靈健康問卷調查，共收集115份問卷。結果發現，受訪女性較多出現身體毛病，如頭暈、胃部不適、手腳冰冷、腰酸背痛和疲倦等，估計或因女性較常為家中主要照顧者，在疫情下照顧更為吃力，更易造成勞損。但較男性而言，女性的情緒調控能力較好。

調查亦提到，逾70%受訪者育有1至2名子女，另有40%受訪者育有就讀小六以下子女。該中心社工鍾子宏指出，疫情下家長特別關注年幼子女的健康，停課期間亦要協助他們在家上課，兩者均會為家長帶來一定壓力。

調查又發現，去年3至7月、即第2波疫情期間收集的數據，較多市民有負面情緒，鍾子宏認為，或因市民未能適應疫情轉變所致。該中心指，情緒直接影響身心靈健康，建議市民留意自己的身體狀況及情緒，若有需要可透過參加網上課程，調節情緒，改善身心靈健康。另外，該中心指過去一年因家庭經濟困難的求助個案倍升，認為長遠而言亦會影響身心靈健康，鼓勵市民若需要專業支援，可向鄰近的綜合家庭服務中心社工尋求協助。