內地進口車厘子表面驗出新冠病毒　專家指或屬基因殘留

內地有進口車厘子近期接連檢出新冠病毒，引發消費者對車厘子的憂慮。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(24日)在電台節目上指出，車厘子上驗出有病毒，並不代表相關病毒有活性，有可能種植或運輸期間接觸到不同環境及處理人員的手，而構成的基因殘留，呼籲消費者不需過於擔心。

何栢良指，內地現時有就進口凍肉、蔬菜和水果進行新冠病毒的檢測，在這些食物的包裝上，進行核酸檢測後發現有新冠病毒，並不代表相關病毒有活性，有時會驗到是基因殘留，因為無傳染性的基因都可經檢測驗出。

他認為車厘子表面在種植以至運輸期間，有可能接觸到不同環境以及處理人員的手，可預期表面可能會有病毒或細菌，目前為止全世界都未有個案是涉及消費者購買凍肉或水果後受到感染，認為風險相當低，內地亦未有居民因購買車厘子後發生傳播的事件。

他建議，無論本地或入口的水果，若以車厘子為例，可以用清水徹底清洗後食用，不需要因為內地有關消息而擔心。