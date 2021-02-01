「崩牙駒」據報涉詐騙　馬國將向國際刑警申紅色通緝令緝捕

馬來西亞傳媒報道，人稱「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒在馬來西亞涉嫌詐騙，目前行蹤不明，該國警方將向國際刑警組織申請發布「紅色通緝令」緝捕。

馬國傳媒周日（1月31日）報道指，根據馬來西亞警方初步調查，尹國駒在2019年至2020年期間，曾逗留馬國做生意，並於去年8月接受委任為馬國上市公司INIX科技的非執行董事，但他在4個月後辭職，並被指沒有根據協議將該公司的股份轉讓至第三方。

馬來西亞全國警察總長阿都哈密受訪時表示，該國警方接獲報案，指尹國駒牽涉一宗數額高達600萬令吉（約1,160萬港元）的商業詐騙案，因此在去年10月已將他列入警方通緝名單，警方也會深入調查尹國駒涉嫌從事黑社會活動及洗黑錢的傳聞。他又指，據馬來西亞移民局的離境記錄顯示，尹國駒在去年3月18日出境到香港後就行蹤不明，馬國當局正準備向國際刑警組織申請發出紅色通緝令。

「紅色通緝令」是國際刑警組織成員要求其他成員協助偵查犯罪時發放的國際通報之一，屬最高級別的通緝令，有效期為5年，而且可以續期，只要疑犯在逃，紅色通緝令就會一直發揮作用，直至疑犯被緝拿為止。

尹國駒去年亦受到美國制裁，美國財政部去年12月宣布，根據《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁尹國駒以及3間由他控制的公司。據獨立研究組織美國和平研究所早前發表的一份報告指，尹國駒涉把不法活動以「一帶一路」國策的名義掩飾，以不法手段賺盡利益，例如於緬甸經營非法賭場，並與當地軍隊組織合作以獲得土地等資源。