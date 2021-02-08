住宅藏巿值6100萬元毒品　兩男認販毒囚逾18年

警方於2018年5月進行打擊反毒品行動，並於大角咀一幢住宅大廈的兩個單位，分別檢獲17公斤可卡因及63公斤氯胺酮，總值約6100萬港元，且在兩個單位分別拘捕兩名男子。該兩名被告早前分別承認兩項販毒罪，今（8日）日於高等法院各被判監18年2個月。

兩名被告依次為黃家豪（38歲）及容嘉健（40歲），皆報稱任職裝修工人。二人同被控於2018年5月1日在大角咀詩歌舞街亮賢居7樓C室及28樓A室，非法販運63公斤氯胺酮及17公斤可卡因。兩名被告過往有多次案底，當中包括販毒罪，辯方求情指明白法庭須判長期監禁，但希望法庭考慮到二人配合調查而且即時認罪盡量輕判。

高院法官彭寶琴判刑時指，兩名被告只是負責儲存毒品非案中主腦，不過案中毒品數量龐大且涉不同種類，須判處長期監禁。而兩名被告除認罪外沒有任何求情因素，最終判處二人各監禁18年2個月。

案情指，警方當日進行反毒品行動，監察涉案大廈的閉路電視系統，見到首被告不斷來回7及28樓。其後保安因首被告大吵大鬧及受傷而召救護員場，警方隨後進入7樓單位並發現內有63公斤氯胺酮，並在首被告身上找到28樓的鎖匙。

警方再到28樓單位見到次被告並搜出17公斤可卡因。首被告黃警誡下稱有朋友以數千元報酬利誘他借出地方「擺嘢」，次被告則稱看到Facebook廣告標榜可賺快錢才犯案。