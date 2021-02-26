售貨員被制服時涉握警員下體　拒捕罪成還押

前年10月5日《禁蒙面法》實施首日，有示威者在元朗聚集，當晚一名男售貨員被警方截查時，涉嫌推跌警員，並於警方制服他期間涉嫌握住一男警的下體。該售貨員否認一項抗拒警務人員罪，案件經審訊後，他今天（26日）被判罪成，裁判官王證瑜下令把被告還押至3月12日等候判刑，期間等候社會服務令及勞教中心報告，惟裁判官直言判監禁式刑罰的機會較大。

裁判官表示，客觀上，當晚被告黃子純（22歲）身穿黑衫黑褲並戴口罩，在禁蒙面法的基礎下，警方絕對有理由將他截停查問。如果被告當時配合警方，而又沒有犯罪，警方必然會在查問後放行。可惜被告選擇反抗警員的截查，因此裁定他罪成。

裁判官又指，作供警員就時間及距離只能提供大概數字是正常合理的，少許出入並不代表警員口供矛盾。而被告自辯時聲稱聽不到警員的指示並不可信，因呈堂片段中可清楚聽到警員向被告要求。被告自辯時又表示自己被制服因站不穩，怕頭部著地會受傷，所以掙扎，惟片段顯示他被捕時已站直，而是向前走時才跌倒。

辯方律師求情時，呈上案例，希望裁判官考慮判被告社會服務令。惟裁判官直言，最近上訴庭多次就近一、兩年的示威案件覆核刑期，並強調近年社會事件的背景較以前嚴重，反向辯方律師提出數個近年因襲警、阻差辦公及抗拒警員而被判入獄的案例，希望辯方律師可在書面陳詞提及這些案例與本案的相關性，為對被告公平，仍會為他索取社會服務令報告。