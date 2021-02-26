教評會倡通識科改名「國民與社會科」　每3年1次內地考察

教育局提出高中四個核心科優化建議，當中通識科會改名，又提供5個新名稱選擇，包括公民與國家科、國民與社會科等。教育評議會今日（26日）就通識科改革舉行記者會，認為公民教育早於在1997年回歸前已推行，建議通識科改名為「國民與社會科」。

執委會主席何漢權表示，評議會認同全面檢視及改革高中通識科，以及補充學校進行國民教育的不足。教評會提出3個主要範疇，包括一國兩制下的香港、中國改革開放，互聯互通的世界，以及聚焦國情、憲法及歷史文化教育。

執委蔡國光表示，建議用「國民與社會科」，脫離通識科原有框架，減少與舊科比較，新科名稱亦需強調學校承擔國民教育的義務，他又指，港府1985至1995有兩次公民教育指引推出，不少學校推行公民教育，包括獨立學科及以滲透各學科，故香港推行公民教育已有一段長時間，不適宜再用「公民」兩字。

執委鄒秉恩表示，課程改革上要有全面規劃，由於小學及初中設有常識科及人文學科作銜接，教育局需重新檢視，特別是加強國民教育元素，積極檢討課程銜接方向。他又指，會內意見認為高中新通識科考試適宜只分合格與否，釋放教師的教育空間，以及鼓勵學生學習興趣。

新課程設有10個課時的內地考察，蔡國光表示，考察團不單止需在高中進行，初中及小學均有需要，建議中小學生每3年最少有1次考察經驗。他又指，年輕人近年到內地進行「消費式」旅遊，但不能接觸各界別及層面人士，認為考察團應著重交流，長遠要鼓勵學校教師按校本規劃內地考察團，確保考察目標。