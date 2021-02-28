學者斥失業貸款「攞失業者較飛」　憂收款平台成消費券大羸家

新一份財政預算案上週三(24日)出爐，當中5000港元消費券、失業貸款等措施備受爭議，有政黨代表和學者今午(28日)在一個電視論壇炮轟，指貸款最終只會令失業市民「債冚債」，亦變相鼓勵市民「還唔到都好借」，無視他們未來可能出現的負債人生。而消費券方面，商戶每次經電子平台收款，都需向平台付款，擔心最終受益的只會是平台服務商，加上消費券不能用作交租及水電費等均惹來批評，直斥「派錢好過」。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初表示，明白消費券的政策目的是想刺激消費，惟在經濟困境、失業率創新高的情況下，施政更應從香港市民角度出發，認為不應限制消費券的使用範圍。至於失業貸款方面，他炮轟政府寧願要失業人士透支未來錢、接受25%壞帳率，也不願面對有關壓力，認為是「攞失業人士嚟較飛」，給予他們最差的選擇。

歐陽又批，「想借嘅人一早借咗」，狠斥政府只叫市民借錢而堅拒不設失業援助金，變相鼓勵市民「債冚債」，無視他們的負債情況。有政黨代表亦炮轟，很多小商販都不設電子收費，擔心消費券所帶起的刺激消費作用，最終只會落入大商戶和電子收費服務商手中。他又斥政府應直接派錢，令劏房戶、公屋戶等基層市民可用作交租，又批失業貸款是鼓勵市民「還唔到都好借」，狠斥政府不負責任。

批發及零售界議員邵家輝則指，消費券能起到刺激消費的作用，稱商戶賺錢才能防止失業率進一步擴大。邵又稱，失業貸款有助失業人士周轉，認為不推有關政策只會令走投無路的市民「攬住仔女跳樓」。香港總商會總裁梁兆基亦支持消費券，認為有助振興經濟，惟政府可考慮讓長者或沒有智能電話的市民在郵局領取現金，及處理沒有電子收費商販的收消費券途徑。