科興疫苗疑現嚴重個案　63歲老翁疑接種兩日後死亡

新冠疫苗接種計劃展開多日，衞生署今晚(2日)公布，一名63歲有長期病患的長者於上周五(2月26日)，在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後於本周日(2月28日)出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。

伊利沙伯醫院指，一名有長期病患及呼吸道病史的男病人於2月28日凌晨1時30分左右，自行前往該院急症室求醫，當時病人清醒，但呼吸困難，病人並表示曾於2月26日接種新冠肺炎疫苗。急症室醫生初步診斷病人患上支氣管炎，於凌晨3時左右，病人被安排轉到內科病房繼續治療。

病人其後情況迅速惡化，醫護人立即進行搶救，病人延至早上6時左右離世。有關個案會交由死因裁判官跟進。該醫院指，有關部門今日(2日)覆核有關病人個案時，察覺病人曾接種新冠肺炎疫苗，已按機制將個案向醫院管理層、醫院管理局總辦事處及衞生署呈報。

據悉，該名患者在接種疫苗前及剛完成接種後均沒有不適，其後返回寓所，之後因嚴重不適被送到伊利沙伯醫院，曾出現休克，該院一度懷疑患者確診新冠肺炎，但經檢測後證實沒有確診。事後有醫護翻查臨床訊息系統（CMS），發現老翁曾接種疫苗。

衞生署指正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。該署已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

科興疫苗自上月26日開打以來出現多宗送院個案，政府晚上再公布，昨日(1日)多一宗送院個案，一名84歲男子到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛及發現血壓高，送往聯合醫院治理，情況穩定，毋須留院。連同東網早前報道的個案，至今累計7人打針後須送院。

今日（2日）截至晚上8時，共有超過13,000名市民接種第一劑疫苗。自2月22日以來累計超過40,000名人士接種了第一劑疫苗。另外，今日截至晚上8時，共有超過18,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。自2月23日以來，累計超過254,000名人士預約接種疫苗。