接種後或嗅覺減退面部下垂　本港2款疫苗副作用一貼睇晒

本港出現首宗疑接種科興新冠疫苗後死亡個案，死者生前有長期病患，打針前病情亦受控，豈料接種2天後卻突然死亡。衞生署今日（3日）凌晨回應事件時，仍堅稱長期病患人士若病情受控可打疫苗，拒絕煞停疫苗接種計劃。

目前全球多地均展開疫苗接種計劃，但疫苗存在副作用及一定風險，如接種科興疫苗有機會出現肌肉痙攣、嗅覺減退；接種復必泰疫苗或暫時性面部下垂等，故港人接種前須衡量清楚，有需要可尋求醫生意見才決定是否接種疫苗。根據衞生署提供的疫苗資訊，過往若發生過疫苗嚴重過敏反應者（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）、患有嚴重神經系統疾病者、未控制的嚴重慢性病患者，以及懷孕期或哺乳期婦女，均不應接種新冠疫苗。

至於患急性疾病、慢性疾病的急性發作期、嚴重慢性疾病、過敏體質和發熱者需慎用，必要時經醫生評估後須延遲接種。而糖尿病患者及有驚厥、癲癇、腦病或有精神疾病史及家族史者亦要慎用。

另外，長者與兒童接種疫苗與否亦要小心研判。由於科興疫苗的臨床數據承認對60歲以上長者保護率證據不足，衞生署現時的建議是「接種效益高於風險」。「復必泰」疫苗方面，衞生署不推薦16歲以下兒童，及正在懷孕或哺乳婦女接種。以往在接種任何疫苗後曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題、曾在任何注射後暈倒、患有嚴重疾病或伴有高燒的感染，亦應延後接種。

新冠肺炎是一種新疫症，無論醫療用藥及疫苗均是人類的新挑戰，或無可避免成為「白老鼠」，2003年沙士一役，有13.5%的幸存者患上骨枯後遺症，疑服用高劑量類固醇藥物破壞血管所致，但亦有部分成因不明。