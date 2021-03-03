傳文華東方兩酒店裁員約50人　文華認有架構調整

疫情重挫本地經濟，酒店業更首當其衝。據了解，文華東方酒店集團旗下兩間酒店近日裁員逾50人，涉及工程部、房務部、轄下的髮廊和美容中心，部分美容中心員工亦被要求改以自僱形式工作，估計收入較全職工作時大減20%。文華東方回覆東網查詢表示，因應疫情帶來的挑戰，決定調整酒店的組織架構與人員編制，58名員工受影響。

據悉，位於中環的香港文華東方酒店及香港置地文華東方酒店，近日展開裁員計劃，有關員工被即時遣散，並獲一個月薪金的代通知金，遣散費則會被強積金對沖。有員工指，疫情下不少同事主動放無薪假，與其共度時艱，批評資方已領取保就業計劃數千萬港元資助，其後仍決定裁員，斥做法沒有人情味。

文華東方酒店指出，因應新冠病毒帶來前所未有的挑戰，酒店作出艱難決定，調整旗下香港兩間酒店的組織架構與人員編制，並在情況許可下合併部分職位。而兩間酒店約1,000名職員當中，有58位員工受影響，已向當中大部分人提供酒店其他全職、兼職或合約員工的職位選擇，或於其他怡和集團旗下業務的任職機會，又稱已確保有關人手調整符合本地勞工法例。

翻查資料，文華東方酒店於兩期保就業計劃中，共獲約4,300萬港元資助，承諾受薪僱員人數為820人。