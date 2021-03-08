接種疫苗資訊不足3成教師卻步　教團促政府公開數據

全港中小幼全校最多三分之一學生可於新年後回校上課，除全體教職員定期每2周進行檢測、並申請全面復課的學校外，惟須維持最多半日上課的限制。香港教育工作者聯會今(8日)公布教師對接種疫苗意願的調查結果，1,532名受訪教師中，僅43%人表示願意接種疫苗、願意接種的教師中有56%人選擇「科興」疫苗；另有30%教師拒絕接種疫苗；仍未決定是否接種的則佔27%。該團體建議政府應增加疫苗資訊透明度，並考慮將教師納入優先接種群組，盡快讓校園全面恢復常態。教聯會主席黃錦良指期望爭取教師成為優先接種群組，建議政府應定期公開接種等相關數據、提高透明度，為「全面復課」創造條件。

調查結果顯示，近90%教師表示接種疫苗前，會考慮疫苗副作用再決定是否接種；且有60%教師認為政府提供疫苗的資訊不足。黃錦良認為，政府資訊不足及副作用等因素是教師對疫苗卻步的主因，形容現時部分人仍處於觀望階段，不確定應否接種。

香港教育工作者聯會副主席鄧飛則表示，中學生要面對文憑試(DSE)壓力，小學課程則更為趕急，學校現已收到許多家長查詢復課安排，令校方期望教師可更快達致全面復課。現時，學校欲全面復課需全體教師接受病毒檢測，故相信強制教師接種疫苗難度更言。但如部分教師開始優先接種，亦可增加其他教師的信心。