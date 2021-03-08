百老匯涉欠戲院工程費　遭入稟追1133萬港元

百老匯院線被指拖欠其太古城中心戲院之工程費，被承建商入稟追討。

百老匯院線的經營公司被指拖欠一間建築承包商的戲院工程服務費近兩年，於上星期五（5日）遭對方入稟高等法院追討，涉款1133萬港元。

原告是Idecor Asia Construction Limited，兩名被告分別是安樂戲院有限公司及百老滙戲院有限公司。原告是一間工程及樓宇裝潢承包商，兩名被告均從事電影院業務。

入稟狀指，2017年3月，首被告代表次被告與原告簽訂協議，聘用原告為被告一方位於太古城中心的影院提供裝修工程服務，項目於同年12月竣工及完成驗收。2019年7月，兩名被告同意向原告支付1183萬港元。按照合約條款，有關款項本來需於2019年8月16日之前支付，但兩名被告未有如期付款，在原告多番追討下，兩名被告於去年8月同意分8期付款。但兩名被告僅於去年11月支付了50萬港元，之後就未有繼續還款。原告於是在今年2月透過律師要求兩被告付款，但未獲回覆，原告遂提出今次訴訟，向兩被告追討尚欠的1133萬港元，及相關利息及訟費。