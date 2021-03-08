國泰擬7月起削減航班機組人員至9人 工會斥不現實存安全隱憂

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，疑因早前展開大裁員後人手不足，近日縮減航班機組人員！據悉，國泰擬於今年第三季、即7月起縮減每班航班的機組人員，由原來的10人減至9人工作。有工會批評措施不合理及不現實，因員工早前已簽署薪酬大減的新合約，再削減人手不但增加員工工作量，亦擔心日後難以即時處理緊急事故，存在安全隱憂。東網正向國泰查詢事件，尚待回覆。

國泰空中服務員工會早前在社交媒體批評，有關措施存在安全隱憂、並不現實，擔心日後一旦機艙出現緊急事故，若所有員工正在工作，有可能無法即時到場處理，相信員工不會歡迎該措施。而資方則曾表示有關反應屬預期之內，又指新措施在細節上仍有變動空間。

該會主席王思敏向傳媒表示，據其了解，有關措施屬恒常措施，若日後疫情緩和、航班需求回升，國泰未必會增加人手。她又指，機組人員薪酬已大幅下調，工作量卻未見減少，若再削減人手，意味着其他員工須分擔有關工作量，未來會向資方反映意見，爭取收回措施。

民航工會會長張樞宏指出，國泰早前因應港府最新的檢疫要求，而推出連續21日「閉環式」工作，之後回港隔離14日，再休息14日，疑是因此令人手不足，並作出相關安排。他指，現時往返本港的旅客並不算多，相信削減1名機組人員影響不算太大，但日後若旅客量回升，國泰應按情況增加人手，工會將視乎航空業復甦情況與資方商討。