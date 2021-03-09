違禁令機場示威　人力錢寶芬承認藐視法庭

人民力量成員錢寶芬於2019年9月7日掛着寫有「五大訴求」標語在身，在機場逗留逾句鐘，因涉違反機場禁制令被捕。她今日（9日）在高院承認刑事藐視法庭，法官李運騰聽畢辯方求情後，決定押後至今午3點半判刑。

案情指，2019年8月機場管理局在高院取得臨時禁制令，禁止公眾妨礙機場運作。同年9月7日，約40至50名示威者響應網上號召堵塞機場交通，當日下午3時半，錢坐在一號客運大樓往機場巴士總站通道的長櫈上，其背囊掛着寫有「五大訴求」、「全面落實雙真普選」等標語，並在接受傳媒採訪時大聲叫喊。其後機管局的法律代表及執達吏先後透過廣播系統宣讀禁制令內容，機管局職員亦呼籲錢離開，但錢未有理會。一名偵緝督察告訴她已阻礙執達吏執行禁制令，她回應：「我唔明喎，一個人點樣妨擾咗你個禁制令呀？」之後她走到機場巴士總站並坐在長櫈。警方於當日下午4時51分將她拘捕。律政司指她在機場範圍參與示威、抗議或公眾活動，無合理原因在機場遊蕩，並妨礙機管局及機場保安執行禁制令，蓄意違反法庭頒令，遂向她提控。

辯方今日求情時透露，錢退休前在懲教署工作，現靠退休金及丈夫的遺產供兒子在英國讀書及供養年邁父親。辯方又引述2014年黃之鋒及鄭錦滿違反佔旺清場禁制令的案例，指黃鄭二人當年被判監3個月，但同案其他被告一般只判緩刑。錢在本案中單獨行事，並非組織者的角色，法庭應判她緩刑。此外錢在案中沒有使用暴力，逗留機場的時間短暫，希望法庭輕判。但法官發現錢曾因在高院範圍襲擊保安員被判緩刑，本案是在緩刑期內干犯，質疑她是否不尊重法庭，並指此點或成為加刑因素。