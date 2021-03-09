政府擬修例允獸醫學生本地實習　冀2022學年前生效

香港城市大學的獸醫學院本是培訓本地獸醫，惟在現行《獸醫註冊條例》下，本地獸醫學生無法接受課程要求的外科培訓，食物及衞生局建議修例，新增條文允許獸醫課程學生在註冊獸醫的監督下進行獸醫外科行為，食物及衞生局副秘書長吳麗敏今日出席立法會時表示，下月或5月會提交修訂條例，務求在2022年學年前生效，以配合城大獸醫課程的首批畢業生。

食衞局建議在獸醫條例新增條文，容許本港或獸醫管理局認可的獸醫學校、學院或機構修讀全日制獸醫課程的人士，在註冊獸醫的直接持續監督下進行獸醫外科行為，以及要求管理局在《註冊獸醫實務守則》中訂明在獸醫學生為動物作出任何獲豁免的行動之前，必須徵求動物主人的同意，以及註冊獸醫須就接受其直接持續監督的人士所進行的行動負全責。

議員鄭松泰要求政府草擬條例時訂定更清晰框架，包括如動物沒有晶片，如何確認其主人、是否要有晶片或主人的動物才可供學生做實習等。漁農自然護理署助理署長薛漢宗回應指，高年級學生學習麻醉學等科目，供實習訓練的動物均是有主人的，所以做手術前問主人的做法，海外都是這樣做。

議員何俊賢則關注，文件列出「在其他司法管轄區的慣常做法，是負責監督的獸醫會在療程開始前告知動物主人將會有學生參與並徵求其同意」，主人會否知道療程涉及手術。薛表示，如動物要做手術，獸醫會清楚向主人說明學生可能在哪一部分幫忙，例如縫針，「學生一般成個手術只係會幫10分之1，涉及好少部分。」