港龍航空始創人曹光彪今在港逝世 終年100歲

內地傳媒引述親屬報道，香港永新企業有限公司、港龍航空公司始創人曹光彪於周五（12日）凌晨在香港逝世，終年100歲。曹光彪是香港紡織業的著名企業家，有「香港毛紡大王」之稱，先後創辦香洲毛紡廠、南海毛紡廠、港龍航空等企業。

資料顯示，曹光彪祖籍浙江寧波鄞縣，1920年出生於上海，曾任國務院港事顧問、香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。曹光彪生前任香港永新企業有限公司董事長、港龍航空有限公司董事會名譽主席、毛里裘斯駐香港榮譽總領事等職。

內媒報道，曹光彪曾為抗美援朝的醫療供應作出貢獻；又響應國家改革開放政策率先在內地投資，後來又創建了港龍航空公司，結束香港航空業被外國壟斷的歷史。他又在內地創辦毛紡、房地產等大型項目投資，總額達20多億元人民幣（約24億港元）。

改革開放以來，曹光彪熱心公益，曾多次向內地捐款，先後被授予浙江省「愛鄉楷模」、寧波市「榮譽市民」、浙江大學名譽博士、寧波大學名譽顧問等稱號。經國際小行星命名委員會審議通過，中國科學院南京紫金山天文台將該台發現的4566號小行星命名為「曹光彪星」。