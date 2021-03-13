「共享公園」規劃差　人寵共融淪空話

近年愈來愈多市民飼養寵物，康文署上月初亦在各區增設35個「寵物共享公園」予市民攜同寵物入內，惟被批規劃不周。部分公園配套設施不足，不少只加設狗糞收集箱；有狗主直言有關公園共享範圍不夠連貫、路線欠完善，造成不便。關注組織批評政府現行制訂人寵共融政策時欠明確方向，亦欠詳細諮詢，致推行有關共享公園或與寵物相關等措施時，未能貼近市民需要。

「開頭我以為成條路都得(放狗)，但原來去到一個位置就截咗，我唔明點解佢會咁規劃。」小西灣海濱花園及富康街休憩處是其中兩個新開放的寵物共享公園所在，但在附近居住的李太指曾在海濱花園放狗時被人攔截，才發現原來並非整條海濱長廊都是共享範圍。記者亦發現富康街休憩處雖然開放予寵物進入，惟「請勿攜犬入內」的告示仍存在。狗主劉小姐不時帶愛犬到中西區海濱長廊中環段的寵物公園，但對該處已開放作寵物共享公園毫不知情，直指宣傳不足，又指該處僅得4個狗糞收集箱，狗廁所更欠奉，共享範圍亦不連貫。

寵物共享公園位置分布亦明顯不均，在黃大仙區新增的4個寵物共享公園中，有3個集中在牛池灣。油尖旺區議員賀卓軒更指，現時尖沙咀區嚴重缺乏寵物休憩空間，又批評政府在寵物公園選址上規劃不周，只知道增加數量，但無考慮位置分布是否合理。

拓展公共空間公共關係經理黃嘉琪指，政府制訂人寵共融政策時多數以管理者角度出發，未能切合使用者的需要，建議當局訂立更清晰指引及作地區諮詢。議員柯創盛亦批評政府過往興建寵物公園的選址及設計並不配合用家角度，讓人覺得「得物無所用」。

康文署自2019年起推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物入內，及後將其恒常化，並於今年在各區增設35個寵物共享公園。康文署發言人表示，會聽取使用者對改善寵物公園內設施的意見，因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，並不時與區議會聯絡，以選定合適的地點作為寵物公園。