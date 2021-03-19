港府擬重建空郵中心　料最快2027年落成

港府於新一份《財政預算案》時曾提及，將於本年度向立法會申請撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心。商務及經濟發展局和香港郵政日前向立法會提交文件，指重建計劃工程造價估算總額為46.11億港元，預計最快於2027年底落成。

文件提到，空郵中心現時只有單一樓層作郵件處理之用，建議重建成一座樓高4層及最高達34米的大樓，重建後淨作業樓面總面積約4.6萬平方米，為現空郵中心的3.6倍。當局預計空郵中心重建後，每年處理郵件量約為現時的4.5倍，由4萬公噸增至18萬公噸，足以應付未來15至20年的郵件量。當局又估計，新的空郵中心投入營運後，2027/28年度可帶來約16億至18億港元的總增加值，並為多個行業創造2,400至2,500個全職職位。

根據文件資料，新空郵中心的地下將用作郵件裝卸地台，並設有處理冷凍鏈產品和內載鋰電池設備郵件，另設運送郵件及郵袋至空運貨櫃的設施、以及安檢裝置；而一樓會用作機械或機械人分揀操作，處理郵件和電子商貿產品。至於二及三樓，將用作處理包括電子商貿包裹和郵包，並設高價值和快速運輸貨物的倉庫管理系統，以及清關用途。新空郵中心配置的智能科技，將把郵件或郵袋自動運送至相應樓層及地點處理，減少依賴人力。

而重建期間，空郵中心將興建一所臨時空郵處理設施，用作與航空公司代表交收進出口郵件，基本郵政服務不會因重建而中斷。