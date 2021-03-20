入境處嚴打外傭跳工　不獲批工作簽證按年大增34%

疫情下本港外傭供不應求，部分傭工更涉嫌中途違約跳工，引發「跳工潮」。入境處為此嚴厲打擊，其中去年不獲批准的外傭簽證申請個案較前年大增34%，其中申請人因被調查而自己撤銷申請或未能跟進的申請更多達217宗，按年勁升約64%。入境處表示，為打擊外傭跳工而成立的特別職務隊，會不時檢視並調整工作策略，最近更加強抽查所有涉及提早終止合約的申請個案，以望打擊相關情況。

據入境處提供的資料，去年有1,776宗外傭簽證個案的申請因懷疑跳工而被轉介至特別職務隊跟進，按年微升約4%。而特別職務隊去年拒絕了319宗涉嫌跳工的申請，較前年的267宗年上升約19%，反映外傭跳工情況明顯。另外，在去年有217宗個案是申請人因被調查而撤銷申請或未能跟進，較前年的132宗大升85宗。

入境處表示，一直嚴格審批外籍家庭傭工的工作簽證申請，若申請人有不良紀錄或違規行為，會考慮拒絕有關申請，而在審核外傭是否濫用提早終止合約轉換僱主的安排（俗稱「跳工」）時，會整體地考慮多方面的因素，包括外傭的行為操守、外傭及前僱主的紀錄、提早終止合約的原因等。

而特別職務隊專責審查經常轉換僱主的外傭的工作簽證申請，在處理申請時，會詳細審查申請人的情況，例如申請人在12個月內提前終止僱傭合約的次數及原因，以考慮是否涉及濫用提早終止合約轉換僱主的安排。

入境處強調，特別職務隊會不時檢視並調整其工作策略，並會採取更積極的措施，以及與勞工處加強溝通及交流資訊，並採取聯合行動，巡查有關職業介紹所，以合力打擊外傭「跳工」的情況。