巴籍假難民被捕後不適　送院證初步確診　累15警員要檢測

昨日(19日)鯉魚門有手持鐵通及木棍的男子集結，疑醞釀械鬥，警方在到場拘捕17人。事件今日(20日)有新發展，其中一名被捕的持「行街紙」巴基斯坦26歲男子，被驗出對新冠肺炎病毒初步呈陽性反應，惟有關檢測結果有待衞生署進一步確認。觀塘警署就此已進行消毒，而涉事的15名警員已進行檢測。衞生署則回覆指，初步確診個案數目少於十宗，流行病學調查進行中。

警方今(20日)表示，該名非華裔被捕男子到達聯合醫院後接受測試，結果初步呈陽性，需再作測試以確定是否確診。警方接到醫院通知後，即安排所有被捕人在完成初步調查後保釋候查。其餘16名被捕人進入觀塘警署前均通過體溫檢測，逗留期間沒有人報稱不適。

警方稱高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名非華裔被捕男子可能有緊密接觸的15名警務人員，均獲安排接受病毒檢測，現正等候結果。他們工作期間有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸，另已派員清潔及消毒觀塘警署及警車等相關地方。

事發於昨晚8時許，鯉魚門三家村遊樂場附近有多人集結，有人更手持鐵通及木棍等武器，於現場大聲呼喝，途人恐有血案發生，報警求助。東九龍衝鋒隊及觀塘警區反黑組人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法集結」拘捕9名本地男子及8名非華裔男子(13歲至36歲)。期間，一名巴基斯坦男報稱不適送往聯合醫院治理。其餘16人則被帶回觀塘警署作進一步調查。據了解，事件疑涉及黑幫糾紛。