土瓜灣私家診所被指抹黑科興疫苗　衞生署終止合作

新冠疫苗接種計劃啟動之後，有死亡個案被指身前曾接種科興疫苗，事件引致市民人心惶惶，港府專家雖有解釋事件，但位於土瓜灣一間提供科興疫苗接種的私家診所，卻涉在取藥處貼上兩款疫苗的比較表，明言不建議接種科興，有市民質疑該名私家醫生有抹黑之嫌，事件引起衞生署關注，該署批評涉事診所違反協議，終止合作並安排回收尚未使用的科興疫苗。

涉事是土瓜灣仁澤醫務中心劉東華醫生診所，本月19日早上，有市民到該診所求診，發現診所內貼有一張科興與復必泰疫苗的比較表，寫有「有效率」、「副作用」、「生產商聲譽」等建議，其中在「建議」一欄，該表寫明不建議市民接種科興，又在聲譽一欄於科興下寫「聲譽不好」。市民質疑該名私家醫生涉抹黑科興疫苗，立場不公。東網記者當日下午亦有到診所查詢，護士否應有張貼過相關內容。

衞生署指，在收到傳媒查詢後，隨即透過電話與相關醫生聯絡，並上門調查，認為診所違反接種計劃下指定私家診所條款協議，昨日(22日)已終止與對方合作。衞生署指會繼續提醒參與計劃的私家醫生，須按照計劃指引提供疫苗接種服務。