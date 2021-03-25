網台主持傑斯涉煽動罪　高院駁回其保釋申請

網台D100 Radio主持人「傑斯」尹耀昇，涉嫌在節目中發表煽動性的言論，今年2月被控4項作出具煽動意圖的作為罪。他早前向總裁判官蘇惠德申請保釋被拒後，今日（25日）再到高等法院申請保釋，原訟庭法官杜麗冰聽取控辯雙方陳詞後，決定駁回他的保釋申請，裁決理據會稍後以書面方式頒布。

52歲被告尹耀昇，報稱任職網台主持。他被控於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

其餘3罪指他於2020年8月15日、9月5日及10月10日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。