屯門區巴士站二氧化氮濃度高　學童等車逗留易損健康

本港即將於今年內更新《香港清新空氣藍圖》，然而空氣質素仍未有改善，有環保團體公布，屯門區錄得最高二氧化氮(NO2)的「十大黑點」中，有一半為巴士站，其中新墟街市巴士站錄得每立方米175.39微克的NO2。整體平均NO2濃度亦錄得96微克。環團憂慮如情況未有改善，隨時超出世界衞生組織每年40微克的標準，影響區內居民、學童健康，又批評現時政策沒有法律效力，建議更新巴士站內的抽風系統。

健康空氣行動參考了香港科技大學個人化實時空氣污染風險信息系統，揀選了50個較高空氣污染、學童長時間逗留地點，如公園、巴士站、校區等，並於今年1月18日至31日期間，於每一地點安裝一組3支NO2試管至少兩周，以量度位置NO2濃度。

結果發現，10個污染最嚴重的位置中，有5個為巴士站，其中新墟街市巴士站錄得每立方米175.39微克的NO2，第2為屯門站公共運輸交匯處，錄得151.82微克。健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，十大黑點大多與繁忙道路最短只有0.02米距離，有些巴士站更每日有28條巴士路線途經，加上不少巴士站設有蓋頂，空氣難以流通，令情況加劇。

馮續解釋，屯門區內有高車流量的屯門公路，是NO2的主要來源，雖然是次50個採樣點均未有超出政府每小時每立方米200微克的標準，惟他指，短短兩周採樣點平均NO2濃度亦錄得96微克，假如情況未有改善，一年間隨時較世界衞生組織每年40微克的標準高。NO2已被證實對人體大腦、肺部、心血管造成影響，憂慮區內一些與公路一街之隔的學校，學童在此環境下成長會有一定健康風險。

馮指，現時區內只有一個空氣監測儀，未必能反映現況，建議政府應加強在多處安裝，又批評現時《半封閉式公共交通交匯處的空氣污染管制》沒有法律效力，建議政府安裝有效抽風系統，並作定期檢查，並積極推動商業車輛及公共交通轉用電動車等。