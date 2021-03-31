疫下學習進度受阻 基層生首當其衝 逾40%人冀有課外輔導

新冠肺炎疫情引致停課多時，嚴重影響學生學習進度，資源貧乏的基層學生更是首當其衝，有企業與慈善機構去年年中合作推出額外學習支援，今日(31日)舉行成果發布會。結果顯示，計劃有超過4,000人受惠，大部分學生對計劃感到滿意，逾40%基層學生希望有課外功課輔導，約30%期望學校安排補課、一對一專科補習、網課硬件支援等。機構表示計劃將展開第二期，幫助學生建立自主學習能力、增強學習效能。

去年6月，恒生銀行捐出1,000萬港元，與聖雅各福群會、7間社會服務機構、13間小學合作推出「友伴童恒」學童支援計劃，為逾4,600個中小學生提供功課輔導、託管服務及情緒心理支援等，其中約1,400人接受實體支援；約3,200人接受網上支援。

聖雅各福群會研究主任林思婷博士指，結果顯示約90%學生對功課輔導感到滿意，有信心應付學習進度的學生增加11個百分點，代表有足夠學習支援的學生增加19個百分點。此外，學生壓力、學習情緒也有所改善。就讀小三的陳詩慧同學透過家福會參與計劃，數學成績從約60分躍升10分至70分，功課輔導班也有同學和導師陪同，感到開心「唔會一個人喺屋企做功課咁煩惱」。

聖雅各福群會高級服務經理陳艷雯則指，調查亦顯示40%學生希望有課外功課輔導，約30%期望學校安排補課、一對一專科補習、網課硬件支援等。計劃將推出第二期，於4月至8月期間重點提示學習效能，並培訓導師帶領學生發展潛能、照顧學生身心需要等，企業會再捐贈200萬港元支持。