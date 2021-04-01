港鐵退役車卡運往劏車場淪為廢鐵　鐵路迷倡保留活化

為配合港鐵沙中線下的東鐵線延伸過海，港鐵計劃逐步把現時12卡車改更換成南韓製的9卡列車，現時已有6組9卡列車投入服務，與12卡車進行「混合跑」。近日網上流傳照片，指港鐵有一大批早前退役的港鐵列車，被運往新界一個劏車場內拆毀，部分屬於原先行走東鐵線的英國製列車。港鐵承認由於東鐵線12卡車已達退役之齡，早前已透過公開招標，委託承辦商處理退役列車。

網上多個鐵路迷群組近日紛紛發文，指在一個劏車場內發現有大量退役港鐵列車，照片可見，至少有10多卡車廂在該劏車場內堆積，儼如一座「車廂山」，部分為早前行走東鐵線的英國製列車，部分則為同屬英國製、主要行走市區線的列車。眼見昔日朝夕相對的港鐵列車更被壓成一條條廢鐵，有鐵路迷直言表示心痛，認為可考慮活化該些英製列車作為紀念，為市民留下集體回憶。

港鐵回應指，由於東鐵線部分12卡列車已達退役之年，鑑於列車數量龐大，公司在探討可行的社區捐贈用途的同時，亦已經透過公開招標，委託承辦商處理退役列車。港鐵已要求承辦商需按照環保署相關法例及指引的要求，拆除可以循環再用的組件，及確保處理過程不會引致環境污染問題。

港鐵補充，當列車將達到資產使用期限時，公司都會按資產更新計劃投資購置及更換新列車。在處理退役列車及車廂設備時，港鐵會探討不同的可行性，包括捐贈予社區夥伴作適當用途，過往亦曾向消防處捐贈一卡退役列車，作為模擬訓練設施之用。