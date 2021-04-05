《東方》屢揭蛇王　食環署最猖狂

疫情一波接一波拖足逾年，歸根究柢仍是香港政府無作為，本報過去曾多次揭發多個政府部門人員當值期間偷懶，食衞局轄下部門更是偷懶成風，有乖職守，當中以食環署最猖狂，有該署的防治蟲鼠組人員當值時打麻雀，滅鼠工作敷衍了事；該署小販隊則被爆出當值期間換去制服，到熟食中心打邊爐，「隊酒」玩骰盅。「蛇王」偷食，市民當災，難怪本港民怨四起。

食環署職員蛇王屢見不鮮，該署黃大仙區防治蟲鼠組員工被發現連續多日在上午返回辦公室後，長時間在房內「歎冷氣」，未有到區內鼠患黑點治鼠。另一方面，南區防治蟲鼠組人員開工時亦被揭只顧玩手機，甚至脫去制服在石澳泳灘散步，又躲到樹蔭下睡覺，每日實際工作時間僅僅20分鐘。

除了防治蟲鼠組外，食環署油尖區小販隊亦「當仁不讓」，曾被揭在當值期間換去制服，於佐敦官涌市政大廈2樓熟食中心打邊爐、玩骰盅、吸煙和飲啤酒。食環署對外判承辦商監管不力，早前申訴專員已主動調查，但有外判防治蟲鼠組再被揭蛇王。本報連日追蹤，直擊西貢一隊5名工人每日工作僅2至4小時，日日到涼亭「打躉」，睡覺、吸煙等開飯，甚至開工期間躲於偏僻石屋打麻雀。

「蛇風」如新冠肺炎在政府蔓延，其他部門當然不讓食環署專美。長沙灣政府合署除了是公務人員辦公地點，原來還坐擁一個面積逾4,800平方呎、娛樂設備齊全的隱蔽「蛇竇」。機電工程署人員曾將大廈風櫃房開闢為「蛇王」天地，房內設置健身器材、魚缸、雪櫃、梳化、大班椅、甚至有人擺放單車輪、氣槍和足球等，職員閒來無事便躲進蛇竇休息午睡或抽煙，甚至手持氣槍在房內互轟，玩個痛快後就食飯或放工。