柴灣政府綜合大樓工程進展慢　議員質疑「塊地喺到曬太陽」　

政府擬於柴灣常達街、常茂街及常安街交界處預留一幅約7000平方米用地，計劃以「一地多用」的多層發展模式興建一幢8層高的柴灣政府綜合大樓及車廠，以釋放多幅土地作其他用途，預算為15.86億港元。保安事務委員會今(9日)開會討論，有議員質疑該工程在2015年已通過環境評估，但局方卻至今年始提交到立法會審議，令「塊地（多年）喺到曬太陽」。

保安局副局長區志光表示，該工程將採用「一地多用」的多層發展模式，為香港警務處、食物環境衞生署、機電工程署、政府物流服務署及政府化驗所5個政府部門重置現有和提供新增的設施，預計所需的費用為15億8,500萬港元，高度將限制在主水準基準以上70米，地積比率預計會達到最高的5.8倍，盡用有關用地的發展潛力。

區又表示，在重置政府設施後可釋放現時位於鰂魚涌海堤街的警務處港島總區交通部車輛扣留及驗車中心，相鄰的食環署鰂魚涌車房；機電署在柴灣常安街的車輛維修站；及位於灣仔政府大樓地庫的物流署運輸小組，而局方預料方案會在今年第2季交到立法會工務事務委員會，向財務委員會尋求撥款，預期工程在3年內完成。

議員謝偉銓指出，支持計劃可釋出多幅土地，但質疑為何局方在2015年已完成環境評估，卻「拖搞咗咁多年」始提交到立法會，直言「塊地（幾年來）喺到曬太陽」。區則表示，計劃涉及多個部門，早前只有警務處及食環署，其後再加入另外3個部門，因此「用多咗啲時間」。

另外，有議員向局方查詢大樓的設計，及增加樓宇高度的可能性。區回應指，該大樓約55%會交警務處使用，而由於該地點位處飛往東區醫院的緊急航線，因此有相應的高度限制，而地下亦由於需要設置驗車設備，難以設立地下的車行入口。建築署工程策劃總監李翹彥則稱，該大樓中約7層皆會是車房及停車場，最上的一層會是化驗室。

議員姚思榮查詢大樓會帶來的交通影響，區稱政府已進行交通評估，預計該大樓可容納250架車輛，估計平均每日出入的架次約為400，對該區不會造成太大影響。就該大樓中會設有證物儲存室的安全性，警務處總警司(策劃及發展)李雅麗指，該處會儲存的物品是刑事案件的證件，不涉危險品或化學品，相關的證件在過去2年急增了47%，需要正規的空間儲存。