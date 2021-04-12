天橋底等位置擬加設電動車充電器　在港覓逾百個地點

電動車充電器一直不足，政府早前在推出《香港電動車普及化路線圖》時指中長期把油站改建為充電站，以解決在路上充電的問題，政府代表今（12日）指，政府在去年起，在本港多區找到百多個地點，如天橋底等空置地方，有望可發展為充電車位，但表示仍在研究中，現仍與各部門商討。

政府早前推出《香港電動車普及化路線圖》，目標希望在2025年把私人充電設施增至逾15萬個或以上，而公共充電設施則增至5,000個或以上。環境保護署副署長馮浩然今出席環境諮詢委員會會議時指，了解到有少數私家車或未能在屋苑或辦公室充電，去年與生產力促進局合作，在本港各區找到一共百多個合適的公共地方，如橋底等，指由於位置「有空間、阻力較少」，可加設充電設施。但他指計劃仍在初步階段，要與路政署等部門再商討。

在私人屋苑方面，政府去年推出20億港元EV屋苑充電易資助計劃，期望在3年內為約6萬個停車位提供充電基礎設施，環境局局長黃錦星指，最新的數字顯示申請的屋苑經有300個，涵蓋近7.4萬個車位，遠超預期。

對於政府遲遲未就落實電動商用車時間表，馮浩然承認本港存有局限，因本港並非生產汽車國家，時間表要視乎其他國家的電動車發展而定。馮浩然指小巴在全世界少有，惟香港有4,000多部，會與大灣區的公廠商談製車方案；雙層巴士則有逐步優化，預計未來數年可以推行；又指正嘗試考慮把校巴、旅遊巴電動化。他又指政府在《路線圖》下成立專責小組，包括運房局、運輸署、機電工程署，未來會商討自動駕駛等，又會重點研究氫能的另類車種。

另外，為了推廣電動車，政府帶頭使用電動車，早前預計會斥資近800萬港元，購買28輛電動房車。環諮會主席黃遠輝對政策表示歡迎，指800萬不算多，他表示政府是本港最大車隊，「多過巴士公司」，應起牽頭作用，未來應廣泛應用在垃圾車等車種上。