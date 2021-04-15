八達通就電子消費券提升儲值額至3000元　計劃期間商戶免手續費

政府預計在暑假前會發放電子消費券，並在日前公布了4大儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。其中一所營辦商八達通公司今(15日)指，由本月29日起會提高儲值限額至3,000港元，另外申請八達通流動收款機的商戶可免手續費至計劃結束。

八達通公司表示，現時正與政府研究領取消費券方式，市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭以及公共運輸交匯處，在現時的補貼領取站拍卡領取；另又可於指定零售商、八達通服務站及使用八達通應用程式領取，而使用電子八達通者亦可以透過程序領取，另外市民透過這些方式拍卡，在本月29日起，可以自動將八達通儲值限額提升至3,000港元。

至於商戶在安裝方面，八達通控股有限公司營業及市務總監李玉兒表示，商戶申請商用版八達通App，可免費獲贈八達通流動收款機，亦可免手續費至計劃結束，但在計劃結束後便會開始收取零售商1.5%手續費。

早前政府在財政預算案指，將向每名18歲以上港人派發5,000港元電子消費券，當時指會透過儲值支付平台連續5個月分期派發，每月發放1,000港元，但其後有商戶希望一次性發放，又憂慮要被收取高昂行政費。政府近日指仍就發放的期數、每期發放的金額及使用期限等敲定細節。