柴犬涉咬死貓B　貓主狠批狗主不顧而去　警列殘酷對待動物案

「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」上周四（15日）起舉行一連四日的展覽，不少市民帶同寵物到場玩樂，卻發生一宗寵物咬死寵物悲劇。寵物節商戶員工兼貓主梁小姐昨（18日）在社交平台Facebook發文指，自己因工作關係需帶同愛貓BB一同上班，以便餵飼照顧。她指貓B一直放在斜孭袋內，期間有狗主帶同4隻柴犬參觀時，其中一隻柴犬突咬向放在袋中的貓B頸部，柴犬咬緊貓B時用力搖晃，最後貓B經搶救後證實不治。

梁小姐稱，狗主事後曾直言「隻狗不嬲會咬貓」，其後未有留下聯絡方式就離開，梁報警求助。警方回覆查詢表示，昨日（18日）約下午4時30分接獲報案，一名女子飼養的貓隻，於灣仔會展展覽廳內受傷引致死亡，傷勢懷疑由狗隻造成。警方及愛協督察到場調查，案件暫列「殘酷對待動物」，交由分區調查小組第6隊跟進，暫時未有人被捕。

涉事狗主於今早（19日）凌晨1時於網上發文就事件道歉：「今日發生嘅意外，無任何人想見到，好對唔住。對於我哋自己都係愛錫貓狗、收養浪貓嘅我哋嚟講，今日我哋真係好傷心，好shock…呢幾個鐘我哋情緒都好難過，好內疚…無論成件事係點發生，有乜錯都係我哋主人嘅錯失。」然而狗主澄清「無講過我哋隻狗會咬貓依句說話」，又指自己並沒有不顧而去。

梁小姐看畢對方回覆後再度發文，指涉事狗主於當日下午4時就離開，直指對方說謊，「你哋有講過你哋隻狗會咬貓，亦大大聲話你哋點知我有隻貓喺袋，我哋隻狗係會咬貓…我同事都聽得清清楚楚，唔好再講大話。」

涉事狗主今凌晨5時再發文指，已在警署備案和電郵至香港寵物展覽負責機構及涉事攤位，要求提供案發當時閉路電視，以了解及還原事件經過。

香港寵物節2021今午於其Facebook專頁回應指，作為香港寵物節的主辦機構，對事件感到非常難過，並向事主致以最深切慰問。事發後機構已即時派員協助事主，包括找在場的獸醫前往協助及聯絡會展保安等。機構指將繼續與事主保持聯繫及盡力提供協助，並會配合警方調查工作，在此亦呼籲目擊者盡快同警方聯絡，期望貓貓能早日安息。

愛護動物協會發言人則稱，愛協督察到場後，向貓主了解詳情並講解程序後，貓主決定自行處理貓隻屍體。愛協呼籲所有寵物主人在帶同寵物外出時，尤其是有大量寵物的場合，必須在任何情況下妥善牽引及看管其寵物，以確保其寵物及其他動物的安全。