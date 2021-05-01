社區檢測中心今日預約已滿　採樣站排長龍無人協助　市民斥混亂

港府昨宣布要求全港37萬名外傭於5月9日前接受強制檢測，21間社區檢測中心今日(1日)檢測預約已滿，港人亦可到流動採樣站、港鐵站的自助派發機領取樣本收集包完成檢測。惟有市民指今早8時到油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，現場沒有張貼服務時間，亦無工作人員協助，致電衞生署查詢，卻因公眾假期休息而不果。他批評當局要求全港大規模檢測，卻欠配套支援，直斥「呢個政府真係好廢！」

市民梁先生因工作要求每周一檢，今早到油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站做檢測，他昨已知悉外傭要強檢，料會出現人龍，惟上網搜查不到採樣站開放時間，唯有提早去排隊。他指到埗後僅見現場擺放櫈及架起檢測帳幕，想查詢衞生署卻因公眾假期休息而不果，再致電1823亦無得到回覆。

原來檢測10時才開始，他排隊近2小時，現場有逾300人排隊做檢測，但仍未有工作人員來協助。他直言：「真喺好炆」，批評當局資訊混亂，配套欠奉，造成市民不便。

此外，根據政府社區檢測中心網站顯示，截至今早9時，所有檢測中心今日檢測預約已滿，其中港島區的預約最緊張，該區4個中心由今至下周五(7日)的預約幾乎全滿(紅燈)，僅得南區利東社區會堂在5月7日剩小量名額(橙燈)。