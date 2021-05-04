21人被控助人逃離理大　3人缺席提訊遭通緝

香港理工大學校園在2019年反對修訂《逃犯條例》風波中，於11月成為戰場，爆發連場激烈衝突，校園13日後始解封，逾千人被捕。警方近日再次拘捕21名拒保候查人士，涉嫌於前年11月18日在何文田一帶，意圖協助理大內的人士逃避警方逮捕，並起訴一項意圖妨礙司法公正罪。案件今天（4日）在西九龍法院提訊，有3名被告並無到庭，法庭向3人發出拘捕令，其餘18人准以1萬至5萬港元港幣保釋。總裁判官蘇惠德將案件押後至6月21日再訊，控方屆時會準備文件，申請將案轉介至區域法院處理。

13男8女被告，依次為何英傑（35歲，船務主任）、林斌（20歲，學生）、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工人）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，建築工人）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、麥韜 （25歲，健身中心助教）、伍卓文（33歲，無業）、利文熙（20歲，學生）、黃筠喬（17歲，學生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、劉淑華（26歲，網頁設計師）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，學生）、黎敬暐（34歲，物業管理）、曾瑞娜（32歲，客戶服務員）、卓琬宜（18歲，學生）、黎靖言（24歲，項目助理）及陳宇晴（17歲，學生）。有3名被告為應屆中學文憑試考生，上月被捕時錯過應考通識科卷一。另外這21人之中，伍卓文、黎敬暐及曾瑞娜3人今天並無到庭應訊，被法官頒令通緝。

上列21人被分成7批，被控以一項意圖妨礙司法公正罪。控罪指他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、陳鎮洋、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。據了解，警方當日在案發地點截停了7輛正前往案發現場的「接仔車」，接走游繩離開理大的人士，本案21名被告均在涉案車輛上被捕。

控方指，本案牽涉共37人，其中1人早前已轉介到區域法院處理，稍後將與本案合併。上月警方重新拘捕餘下36名人士時，發現其中15人已離港，只餘本案21人，這21名被告獲准以1萬港元保釋，惟今天又有3人缺席聆訊。控方認為餘下被告潛逃風險高，反對他們繼續保䆁。最終裁判官批准18人繼續保釋，但部分被告的保釋金須增加至至最多5萬港元。除一人因工作需要可以人事擔保3萬元代替宵禁令之外，大部分被告需遵守宵禁令，及每星期到警署報到3次。本案有5名被告持有BNO，其中1人同時持美國護照，他們須交出所有旅遊證件。