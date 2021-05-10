參與非法集結反禁蒙面法　女生判入更生中心

前年10月13日，港鐵牛頭角站外有反《禁蒙面法》示威，警方拘捕多人，包括一名18歲女生。她在上月底承認非法集結罪，今天（10日）在觀塘法院接受判刑。裁判官鍾明新指出，本案的示威集結具規模，現場有人叫囂及揮舞鐵棒，而且被告有準備手套面罩等，意圖在犯案後掩藏身份。即使考慮被告是初犯及主動認罪，仍認為刑罰須具阻嚇及懲罰，最終判被告進更生中心。

控罪指，被告賴心諾（18歲，職業訓練局學生）於2019年10月13日，在港鐵牛頭角站外參與非法集結。她承認的案情指，當天下午約有200名示威者在港鐵牛頭角站外的牛頭角道設置路障，警方到場處理時，示威者向九龍灣方向逃走。其後被告於玉蓮臺1樓停車場被警方截停，她當時身穿黑衣及用布蒙面，警員又在她身上搜出1支縲絲批、防毒面罩及頭盔等物品。

辯方求情指，被告的背景及更生中心報告正面，建議判處更生中心，報告亦顯示被告本性順良，乖巧孝順。辯方又指，被告承諾不會重犯，冀日後完成學業後，能前往日本修讀「產品設計」課程。裁判官結果遵循建議判被告入更生中心，不過就在判刑時強調，當日示威者人數不少，有潛在暴力風險，即使眾人沒有暴力行為，但是他們叫囂、揮動鐵棒及破壞公物，加上有堵路行為，影響市民生活。