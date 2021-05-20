區議員宣誓規定刊憲前夕　何致宏稱因抑鬱症辭職

立法會早前通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，明日(21日)刊憲後將正式生效，消息指政府將於下月要求區議員進行宣誓。中西區區議員何致宏的議員助理透露，何因民主派「35+」初選大搜捕加劇其抑鬱症病情，會於今日(20日)遞交辭職信。

在原定去年舉行的立法會換屆選舉，何致宏排在南區區議員彭卓棋的名單，而彭在今年1月6日因參與「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》被捕。何致宏的助理向傳媒表示在初選大搜捕的翌日，他們立刻檢查辦事處會否放有敏感的物件，相信事件令何自1月下旬起的抑鬱病情反覆、日漸消瘦，現身辦事處的時間愈來愈少。

此外，助理稱何原本已傾向不進行宣誓，而今日會向區議會遞交辭職信，辭任中西區區議員一職。在本月12日通過有關條例草案當日，助理已經清拆所有在區內懸掛的橫額。而何的辦事處亦已於昨日(19日)起停止開放，辦事處上的招牌已被拆卸。

有傳媒在上月報道指，何致宏已離港，但他一直未有正面回應。何在去年因涉嫌管有危險藥物被捕，他在3月披露最近失蹤原因，指自己患有抑鬱症，而被捕時正因有醫生處方的情緒病藥物在身。