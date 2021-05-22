智慧監獄大潭峽懲教所開幕　胡英明及區嘉宏出席典禮

今年適逢懲教署成立100周年，第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所今日(22日)開幕典禮，懲教署署長胡英明及入境處處長區嘉宏等均有出席，期間胡英明介紹該懲教所內如何將不同科技項目融入日常管理及保安範疇，提升運作效率及推動人性化管理。

「智慧監獄」由4個主要系統組成，包括「保安及監察系統」、「運作及管理系統」、「在囚人士自我管理系統」及「強化職員能力系統」。過去3年，懲教署在不同持分者包括機電工程署、建築署及政府資訊科技總監辦公室協助下，在多個懲教院所測試超過40多個不同範疇的科技項目，並在「影像分析及監察功能」、「機械人監察功能」、「移動及位置監察功能」、「在囚人士綜合智能通訊」等多個領域取得一定的成果。

署方根據不同科技項目的測試成果，就大潭峽懲教所的地理環境及運作需要，將多個系統整合構建一個嶄新的管理模式。署方表示，是次大潭峽懲教所的改建工程將提供寶貴的經驗，為日後「智慧監獄」的長遠發展奠定良好基礎。

大潭峽懲教所改建前為一所低度設防懲教院所，署方在2018年提出「策略發展計劃」，通過發展「智慧監獄」方案，促進懲教設施現代化，2019年展開改建工程。院所重新投入運作後將會用作羈留免遣返聲請人士。

開幕典禮的其他嘉賓包括立法會保安事務委員會主席陳克勤丶政府資訊科技總監林偉喬、機電工程署署長彭耀雄、建築署署長何永賢、香港生產力促進局總裁畢堅文，及更生協作夥伴。