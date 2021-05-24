邊境防疫穿窿　確診者抵港或再度感染　清零無望市民氣餒

正當本港疫情有緩和迹象，通關終見曙光之際，1名39歲印傭被列為本地源頭不明個案；另有一名菲律賓女傭初步確診，更驗出帶有變種病毒株，引致多日的本地零確診再度斷纜，市民氣餒之餘，亦反映港府面對變種病毒株欠果斷，未有自邊境堵截病源。呼吸系統專科醫生梁子超今早(24日)在電台節目表示，該外傭多次檢測均未有驗出病毒，惟近日才證實確診及有抗體，但只驗出「N501Y」變種病毒，估計與早前印度裔變種病毒群組無關連。由於該外傭曾在巴基斯坦逗留數月，不排除她來港前已受感染。

梁又推斷，若該患者發病時間已逾7天，其上呼吸道病毒量會較少，甚至難以錄得，故可通過邊境檢疫及檢測，之後或因體內有病毒殘留而二度感染，批評港府容許大量高風險地區人士入境，導致有個案走漏，而近期錄得數宗誤當確診及殘餘病毒二度感染個案，雖未檢測到本地有傳播鏈，但反映仍有零星傳播，即使對本地確診清零影響不太大，敦促當局仍不能太早放寬防疫措施。

至於官涌接種中心的女護士懷疑中招個案，梁認為該護士有可能被誤當中招，由於官涌接種中心負責接種滅活疫苗，當中仍有死病毒的核酸，他推斷該名護士接種前、逼出針筒內空氣期間，可能令病毒核酸污染空氣及環境，並沾染其手、鼻或口腔，結果檢測時驗出病毒。

梁又指，該名護士接種疫苗期間有戴口罩及穿保護衣，故不屬高風險。即使她真的確診，若無出現病徵及病毒量低，估計傳播力亦不高，呼籲市民毋須太過擔心。他又建議當局可為患者再做快速篩檢及基因排序，了解病毒株情況，以確定該護士是否被誤當確診。