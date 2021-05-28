疫情下公眾泳池入場輪候逾句鐘　團體要求提高入場人數上限

炎炎夏日，不少市民會選擇游泳消暑，每逢假日各個泳灘都會「逼爆人」。但在公眾泳池，由於在疫情下設有人數限制，全港合共提供不足4,000個名額，不少泳客要在烈日下排隊逾句鐘才能進場。有團體今早（28日）發表調查結果，指近9成受訪市民不滿現時泳池人數上限上平，7成受訪者認為，應由目前不超過30%，提升至最少70%。團體同時希望當局處理救生員人手不足、重新審視戲水池定義等問題，令更多市民能夠入場暢泳。

香港康樂體育專業人員總會轄下香港游泳業界關注組，日前成功透過問卷調查718名泳池使用者。結果顯示，94%受訪泳客表示進入泳池時需要輪候，其中有4分之3人表示排隊逾半小時才能進場，更有4分之1需要輪候逾1小時。此外，87%人不滿現時泳池人數上限上平維持在不超過30%，其中54%受訪者建議在疫情紓緩下，將人數上限提升至70%；更有16%人認為應全面重開。

該會幹事劉德雄舉例指，港島東游泳池只容許約20人同時進場，而大型的城門谷游泳池亦只容許不足50人入場，泳池開放後僅15分鐘已需排隊輪候，無論傷殘人士、長者或小童均須在烈日下排隊。他又指出，現時泳池有限度重開並不包括戲水池部分，但當局將所有形狀不規則的泳池均界定為戲水池，並未能計及在計算人數上限當中，而九龍區最大的九龍公園游泳池，亦因3個室外池均被界定為戲水池，故整個游泳池仍然處理關閉狀態。

議員郭偉強認為，本港近期確診數字已基本「清零」，認為有條件放寬泳池的人數限制。他直言，由於泳池門口空間有限，泳客在排隊期間亦未必能夠保持1.5米社交距離，建議當局將上限上調至至少一半，以滿足市民需要。郭又指，部分公共泳池同時面對救生員不足的問題，令入數名額進一步減少，質疑當局因疫情考慮而減少聘請非公務員合約的季節性救生員。他又表示，稍後會與康樂及文化事務處反映業界意見，以及商討泳池日常管理運作安排，為日後進一步放寬限制創造有利條件。