高院拒毛孟靜尹兆堅保釋　指2人將續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。其中11名被告先後獲准保釋外出，其中被告毛孟靜早前向高等法院申請保釋，被國安法指定法官杜麗冰拒絕。杜官今天（28日）頒判詞解釋理據，表示她評估後認為，若批准毛孟靜保釋，她會繼續危害國家安全，因此拒絕其申請。

代表毛孟靜的資深大律師早前陳詞指，毛過往深得政府信任，去年立法會選舉因疫情延遲，她獲政府邀請繼續留任；而她從未被選舉主任取消立法會參選資格，過往她就任議員期間，亦有投票支持政府。大狀指她已打算離開政壇，承諾不再做出任何危害國家安全的行為。

不過律政司指，毛在初選案中扮演重要角色，她就初選一事有給予戴耀廷意見，她在本地及國際媒體間具有一定的影響力，與一些外國外交官亦保持緊密聯繫，就正如她在初選論壇上標榜自己「最專注喺國際線嘅新聞範疇」。律政司舉出例子，指她曾就2019年8月31日港鐵太子站事件發放虛假流言，又曾接受英國天空新聞台專訪，在缺乏事實基礎下，指控警方派臥底警假扮暴徒在灣仔大肆破壞店舖。她曾接受《彭博》專訪，提及美國國會通過香港人權與民主法案，對香港示威者來說是心理上的提振；又接受《華爾街日報》專訪，提及「12港人」事件是對港人的最後警示。她在某次訪問中，亦提及有立法會議員被取消資格，是「為一國兩制釘進最後一口棺材釘」，香港正經歷文化大革命等等。不過代表毛的資深大律師指，毛只是履行記者職責，將收到的市民投訴反映出來而已。

杜官在聽取雙方陳詞後，相信若批准毛保釋，她會繼續危害國家安全，因此拒絕批准其保釋。至於同案另一被告、民主黨前副主席尹兆堅早前亦向高院申請保釋，指他在參加初選期間所說的言詞，都只是為了選舉工程，重申他參與初選並非為了癱瘓政府運作。不過律政司指，警方在他的電腦中搜出一些文宣文件，當中提及要解放香港和支持香港獨立。杜官認為若批准尹保釋，他亦會繼續危害國家安全，因此同樣拒絕其保釋申請。