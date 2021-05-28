朱紅毛斑蛾肆虐　23棵古樹名木慘遭「毒手」

本港朱紅毛斑蛾幼蟲蟲害加劇，23棵古樹名木慘遭蠶食，樹葉變得稀疏。朱紅毛斑蛾的幼蟲以啃食樹葉維生，情況多見於榕樹，去年本港逾500棵榕樹受該幼蟲侵襲而「變禿」，發展局表示，根據樹木管理部門的護養記錄，今年受朱紅毛斑蛾幼蟲影響的樹木數目較往年有所上升，主要分布大埔、北區、屯門及元朗，當中包括23棵古樹名木。

發展局指出，樹木管理部門在往年恒常的樹木護養中，時有發現朱紅毛斑蛾的幼蟲啃食榕樹樹葉，夏季較明顯，惟今年受蛾蟲影響的樹木數目亦較往年有所上升，當中更包括23棵古樹名木，其中北區為重災區，有17棵，元朗有3棵，大埔有2棵，屯門則有1棵。

該局稱，受蟲害的榕樹雖會因葉片減少而外觀變差，但對樹木的整體健康和結構狀況未有構成嚴重影響，而去年夏季受蟲害影響的樹木的健康狀況在去年底及今年年初陸續恢復，並沒有樹木因此需要移除。

發展局綠化、園境及樹木管理組會以肥皂水噴灑受影響的樹冠，並於樹幹施放殺蟲劑，減低幼蟲的數量；亦會嘗試利用竹、草蓆或麻布袋，包裹部分樹幹，以捕捉存活的幼蟲，並正密切監測其成效。班蛾蟲害亦在深圳出現，管理組會繼續與有關部門聯繫，在有需要時調節滅蟲措施。