噴膨脹劑毀港鐵站鐵閘　準大學生被判更生

前年9月中灣仔有遊行示威演變成衝突，一名男學生被指向灣仔港鐵站的鐵閘噴膨脹劑，並向另一人說「幫我睇住，一陣點火」。他經審訊後被裁定刑事毀壞罪名成立，今天（28日）在東區法院被判入更生中心。

20歲被告陳銘彥，被控於2019年9月15日，在駱克道港鐵灣仔站A1出口，無合法辯解而損壞屬於港鐵公司的鐵閘。今日辯方向裁判官呈上由被告校長、僱主等為他撰寫的求情信，信件內容正面，讚賞被告為人考順、積極和樂於助人。律師表示，雖然報告建議被告入更生中心，但因被告已獲大學取錄並繳交學費，被告希望9月開學時可以正常上課，故請求法庭判處一段少於3個月的監禁刑罰，取代3至9個月的更生中心刑期。辯方又提到，被告表示願意向港鐵賠償1萬港元，在還押期間亦已向感化官認錯，有遲來的悔意，希望法庭念及被告年紀輕、不成熟，而予以輕判。

裁判官劉綺雲引述報告指，被告自幼多病，得家人悉心照料，與父母感情深厚。初中修讀通識科令他開始關心社會，並在高中選修中史及世界歷史科。被捕時被告因被玻璃𠝹傷手，入院治療時發現有心臟問題，令家人更加擔心。裁判官指出，本案性質嚴重，雖然案發時該出入口已經關閉，但站內仍有職員及市民，涉案鐵閘被噴上膨脹劑，令職員開閘有困難，影響市民出入；而被告與另一人更有計劃點火，若果該處真的着火，將阻礙市民及港鐵職員逃生，甚至波及附近人士的財產及人身安全。裁判官指今次沒有造成重大影響實屬僥倖，並因此認為短期監禁並不適用於本案，最終依從報告建議判被告入更生中心。