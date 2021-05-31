調查：港人工時超過標準29%　位居最勞累城市榜首

香港人工時長眾所周知，根據美國一項「全球勞累指數排名」調查顯示，以每周工時長度作計算，前10名中有6個城市位於亞洲，而香港「勇奪」全球最勞累城市首位，每周工時超過標準的29%，已連續兩年位於榜首，超越鄰近的新加坡及東京。

該調查由美國科技公司Kisi於2019年起進行，並以「工作強度」、「機構支持」、「法律保護」和「宜居性」4個因素，將新冠肺炎「疫情前」、「疫情期間」和「疫情後」3個時期劃分，為全球50個城市進行統計。

研究人員在幾個與新冠肺炎疫情相關的關鍵領域（病例數字、封鎖措施的嚴重程度和經濟損失）進行了深入考察，以探究肺炎大流行對民眾工作與生活平衡的影響。

調查發現，在此排名當中，10個城市當中有6個位於亞洲，其中香港「勇奪」首位，新加坡及泰國曼谷緊隨其後，其次為阿根廷的布宜諾斯艾利斯；而第4至第10位依次為首爾、東京、美國侯斯頓、吉隆坡、加拿大的卡爾加里及倫敦。

在排名前位的城市中，全職職工每周工作時間遠超國際勞工組織建議的每周工作40小時。排名第一位的香港每周工時超出標準工時的29%，而新加坡的平均每周工時亦超過25.1%。