醫管局員工陣線屢涉政治活動　團體促徹查是否違反《職工會條例》

有團體到勞工處職工會登記局示威。(陳嘉順攝)

早前曾被電檢處職員前往醫管局員工陣線辦公室發信，指出兩場「六四」事件電影放映會播放影片，涉嫌違反《電影檢查條例》的醫管局員工陣線，今早（7日）有團體到勞工處職工會登記局示威，要求盡快徹查醫管局員工陣線是否違反《職工會條例》。

蘋果假新聞及毒新聞監察組成員指出，醫管局員工陣線（員工陣線）成立職工會後不斷發動政治抗爭，政治凌駕專業，盲撐「爆眼少女」發動多間公立醫院靜坐罷工，損害病人權益，近日親「六四」又播放紀錄片，疑觸犯《電影檢查條例》遭電檢處職員上門調查發信，最後取消放映會，種種劣行有違工會職責，而去年47名參與初選涉嫌被控違反《港區國安法》，當中包括有員工陣線主席余慧明，顯示員工陣線有濃厚政治化傾向。

監察組要求勞工處職工會登記局積極調主動查員工陣線，是否涉嫌違反《職工會條例》，如涉及違反應盡快撤銷該陣線的工會註冊，監察組並高呼口號「借工會搞政治，快撤銷員工陣線註冊」，「勞工處坐視不管，員工陣線添煩亂」，「政治凌駕專業，病人飽受威脅」及遞交抗議信後離開。